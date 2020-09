publié le 28/09/2020 à 07:19

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont choisi de modifier leur alimentation en introduisant quelques produits vegan. L'association de Consommateurs CLCV a en effet choisi de passer au crible une série de produits végétariens et vegan, 95 références, toutes marques confondues. Le résultat est pour le moins surprenant : plus de la moitié des produits sont principalement composés d'eau à laquelle on ajoute de la matière grasse, du sel, des additifs, et un peu de végétal.

"Si ces produits s'avèrent assez bons sur l'aspect nutritionnel, ils cachent une composition assez pauvre en ingrédients d'origine végétale, dont beaucoup d'eau, et surtout on ne connaît pas l'origine des ingrédients, comme le soja. La majorité de ces produits contiennent des additifs, donc il faut les consommer de manière occasionnelle, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche quand on achète ces produits qui ont une image saine et bonne pour l'environnement", explique Lisa Faulet qui a coordonné l'enquête.

De plus, "ces produits ne sont pas à la portée de tous les budgets : le kilo d'un steak haché de bœuf revient à 10 euros contre 13 euros pour des galettes végétales".

