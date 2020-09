publié le 27/09/2020 à 11:45

Ils ont échappé au pire. Ce dimanche 27 septembre, les deux victimes de l'attaque au couteau qui visait Charlie Hebdo vendredi matin sont toujours hospitalisées, mais leur état de santé n'inspire plus d'inquiétude. La première, une femme de 27 ans, a été opérée à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris. La seconde, un homme de 30 ans, a été opéré à la Pitié Salpêtrière.

Ils ont tous les deux été gravement blessés à la tête, au visage et au cou, mais ne sont plus en soins intensifs. Entourés de leurs familles, ils restent profondément choqués de cette attaque, et ne pourront pas reprendre le travail avant plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Les deux victimes travaillent pour la société de production audiovisuelle Premières Lignes dont l'immeuble abritait autrefois les locaux de Charlie Hebdo. Ils s'occupaient de la post-production de documentaires. En janvier 2015 les salariés de l'agence avaient déjà été témoins impuissants de l'attentat qui avait décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Une cellule psychologique a été mise en place.