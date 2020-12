publié le 26/12/2020 à 18:52

À quelques heures seulement du début de la campagne de vaccination en France, on a appris hier soir qu'un Français avait été contaminé par la nouvelle souche du coronavirus, venue du Royaume-Uni. Ce variant n'est pas forcément plus dangereux mais il est plus contagieux. Ce patient français est actuellement chez lui, placé à l'isolement mais il était passé d'abord par l'hôpital de Tours, et il pourrait avoir contaminé d'autres personnes sur son passage.



Les autorités sanitaires sont à la recherche d'éventuels cas contact entre le 19 et le 21 décembre. Car cet homme, un Français qui réside habituellement au Royaume-Uni est asymptomatique. Il aurait bien pu passer entre les mailles du filet. Il est rentré de Londres le 19 décembre, un jour avant que les frontières ne ferment pour 48 heures. À l'époque, il n'y avait pas besoin de test pour traverser la Manche.

Deux jours plus tard, le 21 décembre, il se rend au CHU de Tours pour une raison autre que le coronavirus et c'est là qu'il découvre qu'il est positif. Son résultat est jugé atypique, on fait d'autres analyses et quatre jours plus tard les médecins confirment qu'il s'agit de la variante qui sévit au Royaume-Uni. On peut donc s'attendre à d'autres cas en France dans les prochains jours puisque de nouveaux tests positifs sont étudiés en ce moment.

À écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron - Le président et son épouse s'offrent actuellement quelques jours de repos au fort de Brégançon, après avoir passé 7 jours à l'isolement. Emmanuel Macron continue de suivre la situation sanitaire de près après avoir appelé à redoubler de vigilance face à la mutation problématique du coronavirus.

Météo - Deux départements de l'ouest du pays ont été placés en vigilance orange pour vents violents ce samedi 26 décembre par Météo France. La tempête Bella arrive sur la France dès cette nuit.

Disparition - George Blake est mort à l'âge de 98 ans en Russie. Une mort paisible malgré une vie rocambolesque pour cet espion des services secrets britanniques. Dans les années 50, il était une taupe du KGB soviétique.

États-Unis - L'incompréhension domine toujours au lendemain de l'explosion d'un camping-car dans le centre de Nashville. Il s'agissait d'une attaque intentionnelle selon la police américaine. Les enquêteurs ont lancé un appel à témoins.