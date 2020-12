Fêtes de fin d'année : que faire de son sapin après Noël ?

et Noé Blouin

publié le 26/12/2020 à 12:52

Savoir quoi faire de son sapin après la période des fêtes est une question que se posent de nombreux Français chaque année. Après avoir décoré les salons pendant le mois de décembre, beaucoup de sapins viennent garnir les trottoirs des grandes villes au mois de janvier alors que cette pratique est interdite par la loi.

En effet, toute personne prise en flagrant délit en train de jeter son sapin sur la voie publique est passible d'une amende allant de 100 à 150 euros. Pour éviter ce désagrément, plusieurs solutions s'offrent à vous.

Il est possible de le déposer dans les nombreux points de collectes, généralement situés dans les parcs. À Paris, il en existe, par exemple, 195 accessibles entre le 26 décembre et le 20 janvier. Il est inutile de rapporter un arbre floqué ou contenant encore des décorations, car les conifères sont ensuite broyés et transformés en paillage. En 2020, l'opération a permis de récolter 115.252 sapins, ce qui représente près de 2.300 m3 de broyat.

Il est également possible de prévenir directement votre mairie, pour que le service des encombrants vienne chercher votre sapin et l’emmène à la déchetterie. Si vous possédez un jardin, vous pouvez faire le choix de le composter. L'acidité de l'arbre en fait un désherbant naturel, qui permet d'éliminer les mauvaises herbes, une fois réduit en broyat.