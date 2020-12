Tempête Bella : Météo France place 2 départements en vigilance orange

publié le 26/12/2020 à 16:10

Actuellement située au sud-est de l'Islande, la tempête Bella se dirige vers les îles britanniques et la France. Météo France a d'ores et déjà placé deux départements en vigilance orange en raison des vents violents. Il s'agit du Finistère (29) et de la Manche (50).



La perturbation très active associée à la dépression Bella arrivera par le nord-ouest du pays dans la nuit de samedi à dimanche 27 décembre, indique Météo France. À son passage, le vent de secteur sud-ouest se renforcera nettement et s'accompagnera de rafales à 90/110 km/h dans les terres des départements placés en vigilance orange et de 100/120 km/h sur le littoral (jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés).

Les départements placés en vigilance jaune connaîtront un fort coup de vent avec des rafales souvent comprises entre 80 et 100 km/h.

Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes, les toitures et les cheminées peuvent être endommagées. Attention également pour les automobilistes, des branches d'arbre risquent de se rompre, des véhicules peuvent être déportés, provoquant une perturbation de la circulation routière, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.