26/12/2020

Il est le premier cas en France à être touché par le variant du coronavirus, provenant du Royaume-Uni. Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi 25 décembre, que ce premier cas de contamination par la nouvelle souche de la Covid a été détecté à Tours. Ce Français résidant au Royaume-Uni est arrivé dans l'Hexagone le samedi 19 décembre avant d'être testé positif à l'hôpital de Tours, le lundi 21 décembre.

Après plusieurs examens et un séquençage du virus, il s'est avéré que cet homme était bien contaminée à cette nouvelle souche du coronavirus. Le porteur du virus va bien, est asymptomatique et a été isolé à son domicile. Désormais, l'objectif va être de retracer les cas contacts pour une mise en quarantaine car ce variant est connu pour être plus contagieux.

S'il s'agit du premier cas détecté en France, il pourrait y en avoir d'autres. La Direction générale de la Santé a annoncé que plusieurs séquençages étaient en cours à l'heure actuelle.



