publié le 17/09/2020 à 18:56

C'est un ministre de la Santé au ton grave qui a pris la parole, ce jeudi soir. Une nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes, va devoir adopter de nouvelles mesures destinées à limiter la propagation du Covid-19, ainsi que deux villes : Lyon et Nice.

"Nous avons donc demandé au préfet du Rhône et des Alpes-Maritimes de concerter avec les élus et les acteurs du territoire pour proposer au gouvernement, d'ici samedi, les mesures qui devront être prises pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire", a déclaré Olivier Véran, qui ne s'interdit pas de prendre d'autres mesures restrictives si le nombre d'admissions en réanimation augmente encore. Cela pourrait passer par des fermetures de bars ou d'établissements publics.

Dans les crèches, le port du masque par le personnel sera désormais obligatoire en présence des enfants. Le protocole sanitaire dans les écoles va en revanche être assoupli. "Les enfants doivent aller à l'école et il n'y a pas lieu de renvoyer les élèves chez eux, voire de fermer des établissements entiers à la première alerte", a également indiqué le ministre de la Santé.

À écouter également dans ce journal

Épidémie - Le Royaume-Uni a imposé de nouvelles restrictions dans certains de ses comtés les plus touchés par la Covid-19. Elles entreront en vigueur vendredi. Parmi ces mesures, l'obligation de se faire servir à table dans les restaurants et les bars. Ces établissements doivent aussi fermer leurs portes entre 22h et 5h du matin.

Procès - Au procès des attentats de janvier 2015, un joggeur a témoigné, jeudi, après avoir reçu trois balles dans le corps, le 7 janvier 2015, à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).

Sport - Le Polonais Michal Kwiatkowski a remporté la 18e étape du Tour de France, entre Méribel (Savoie) et La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). Il a devancé son compatriote d'Ineos-Grenadier, Richard Carapaz et le Belge Wout Van Aert. Primoz Roglic est toujours maillot jaune.