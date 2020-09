publié le 17/09/2020 à 12:00

Trois jours avant l'arrivée à Paris, cette 18e étape du Tour de France 2020 est l'avant-dernière occasion offerte aux grimpeurs de s'illustrer, jeudi 17 septembre, entre Méribel et La Roche-sur-Foron, sur 175 km. Trois classiques alpestres et une montée rare, au Plateau des Glières, sont au programme.

Plus que la lutte pour le classement général, qui reprendra sans doute samedi 19 septembre dans le contre-la-montre vers La Planche des Belles Filles, c'est la victoire d'étape et la lutte pour le maillot blanc à pois rouge qui devrait animer la course, avec un gros morceau d'entrée, le Cormet de Roselend (1re catégorie, 18,6 km de montée à 6,1 % de pente moyenne, sommet au km 46).

Il y a ensuite la côte de la route des Villes (3e catégorie, 3,2 km à 6,6 %) puis le col des Saisies (2e catégorie, 4 km à 6,4 %), le col des Aravis (1re catégorie, 6,7 km à 7 %) et enfin la Montée du plateau des Glières (hors catégorie, 6 km à 11,2 %). Au sommet, à 1.390 mètres d'altitude, il reste 31,5 km, le plus souvent en descente, entrecoupés par une petite montée, le col des Fleuries (km 165).

Tour de France 2020 : le profil de la 18e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP

Le film de l'étape :

12h25 - Il y aura 25 km de faux-plat montant vers Bourg-Saint-Maurice avant le début de l'ascension du Cormet de Roselend.



12h19 - La lutte pour le maillot à pois va sans doute être au coeur de cette étape. Il y a 47 points à prendre au maximum. Voici le top 10 du classement de la montagne :



1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 66 pts

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) 63

3. Miguel Ángel López (COL/AST) 51

4. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 36

5. Pierre Rolland (FRA/VCC) 36

6. Nans Peters (FRA/ALM) 32

7. Richard Carapaz (ECU/INE) 32

8. Marc Hirschi (SUI/SUN) 31

9. Richie Porte (AUS/TRE) 28

10. Lennard Kämna (GER/BOR) 27

...



12h12 - Le top 40 du classement général au départ de cette 18e étape :



1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 74h56:04.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 57.

3. Miguel Ángel López (COL/AST) 1:26.

4. Richie Porte (AUS/TRE) 3:05.

5. Adam Yates (GBR/MIT) 3:14.

6. Rigoberto Uran (COL/EF1) 3:24.

7. Mikel Landa (ESP/BAH) 3:27.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 4:18.

9. Tom Dumoulin (NED/JUM) 7:23.

10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 9:31.

11. Guillaume Martin (FRA/COF) 10:35.

12. Damiano Caruso (ITA/BAH) 12:30.

13. Richard Carapaz (ECU/INE) 19:55.

14. Warren Barguil (FRA/ARK) 25:22.

15. Nairo Quintana (COL/ARK) 30:51.

16. Sepp Kuss (USA/JUM) 35:53.

17. Peio Bilbao (ESP/BAH) 53:24.

18. Pierre Rolland (FRA/VCC) 55:11.

19. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 08:42.

20. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 10:18.

21. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 19:53.

22. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 24:06.

23. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 25:06.

24. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 25:14.

25. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 26:30.

26. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 h 28:10.

27. Esteban Chaves (COL/MIT) 1 h 30:18.

28. George Bennett (NZL/JUM) 1 h 38:07.

29. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 1 h 41:57.

30. Romain Sicard (FRA/TDE) 1 h 44:35.

31. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 45:03.

32. Daniel Martínez (COL/EF1) 1 h 49:48.

33. Lennard Kämna (GER/BOR) 1 h 53:44.

34. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 h 55:45.

35. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1 h 55:50.

36. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 1 h 57:43.

37. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1 h 57:43.

38. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1 h 59:40.

39. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 2 h 04:21.

40. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 2 h 04:29.

...



12h05 - Le départ fictif vient d'être donné, 21,5 km avant le départ réel.

12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.