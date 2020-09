publié le 16/09/2020 à 19:05

Nouvelle journée très forte au procès des attentats de janvier 2015. À la barre, ce mercredi 16 septembre, Michel Catalano, gérant de l'imprimerie située à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), où se sont réfugiés les frères Kouachi, alors en cavale, le 9 janvier. Face à la cour, le survivant a fondu en larmes.

Ce jour de janvier 2015, Michel Catalano comprend tout de suite que ce sont les frères Kouachi lorsqu'il voit deux hommes armés entrer dans son imprimerie. Il dit à son employé de se cacher et va à la rencontre des terroristes pour les ralentir. À la barre, il transpire à grosses gouttes en se souvenant des échanges de coups de feu avec les gendarmes, du bruit du lance-roquette qui cogne dans l'escalier lorsqu'il remonte, de Chérif Kouachi qui arrive, blessé.

Michel Catalano le soigne. Les frères Kouachi finissent par décider de le laisser sortir. Il est libre, mais reste, aujourd'hui encore, prisonnier de ce 9 janvier. "Pour moi, c'était mon dernier jour, j'ai cru que j'allais mourir. Depuis, vivre est une épreuve", dit-il à la barre.

Secoué de sanglots, il articule : "Pendant longtemps, je n'ai pas été capable de dire trois mots sans pleurer devant mes enfants. Avant, j'étais hyperactif, souriant, j'aimais la vie. Aujourd'hui, je ne fais plus de sport, je dois me battre tous les jours pour me lever et aller travailler."

