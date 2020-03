publié le 18/03/2020 à 19:01

Département le plus touché par l'épidémie de coronavirus en France, le Haut-Rhin fait face, ce mercredi 18 mars, aux premiers transferts de patients par avion militaire alors que ses services hospitaliers sont saturés. Six cas infectés par le coronavirus et nécessitant des soins intensifs ont donc été déplacés de l'hôpital de Muhouse vers des centres de Toulon et Marseille.

Une opération inédite en France et le plus difficile pour le personnel hospitalier a été de choisir ses patients. Deux critères ont été pris en compte comme l'explique Marc Noizet, patron du Samu du Haut-Rhin : "les patients les plus graves sont des cas que l'on a énormément de difficultés à déplacer donc ils sont restés et les moins graves n'ont pas été déplacés non plus car s'ils sortaient de réanimation dans deux jours, cela n'avait pas beaucoup de sens".

Il n'y avait pas non plus de critères d'âge dans cette sélection qui a permis de libérer plusieurs lits, qui ont tous été réoccupés de manière instantanée. Marc Noizet ajoute que face à la situation, le moral des soignants est en chute libre : "On a l'habitude de soigner nos malades avec leur famille et là on se retrouve face à des patients qui sont seuls car les visites sont interdites. Le niveau le plus difficile pour nous est de voir un patient mourir seul à l'hôpital".

Politique - Le projet de loi d'état d'urgence sanitaire, qui vise à doter l'État de moyens supplémentaires pour faire face à l'épidémie, a été présenté dans l'après-midi de ce mercredi 18 mars lors d'un Conseil des ministres en visioconférence. Le texte prévoit notamment la restriction de certaines libertés.

Société - Pour éviter un confinement dans leur domicile à Paris, de nombreux Parisiens ont quitté la capitale, ce qui n'est pas du goût de nombreuses communes de province qui craignent que l'épidémie ne se propage un peu plus.



International - La Chine vient d'envoyer un million de masques à la France pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Il s’agit de dons de deux organisations caritatives chinoises qui répond à l'aide de la France qui avait envoyé 17 tonnes de matériel médical à Wuhan le mois dernier.