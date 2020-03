Coronavirus et confinement : Mondial Relay suspend toutes les livraisons de colis

publié le 18/03/2020 à 17:01

Alors que les mesures prises pour faire face au coronavirus sont de plus en plus nombreuses et restricitves, Mondial Relay a annoncé la suspension de toutes ses livraisons de colis, et ce, jusqu'au 15 avril minimum.

"Même si de nombreux commerçants sont autorisés à rester ouverts du fait de leur activité : magasins alimentaires, stations-services, buralistes ou presses… L’ensemble de ces acteurs doivent rester concentrés sur ces services dits de 'première nécessité'. Nous avons donc décidé de suspendre notre service d'envoi et de livraisons de colis en France et à l'international sur l'ensemble de notre réseau de Points Relays", a annoncé Mondial Relay dans un communiqué.

Pour toutes les personnes ayant des inquiétudes quant à l'acheminement de leurs colis, Mondial Relay a crée un onglet questions/réponses dédié au coronavirus sur son site internet. Il faudra donc être patient avant de pouvoir récupérer son colis puisque comme l'a indiqué le réseau de livraisons : "Notre activité ne reprendra pas avant le 15 avril prochain, ou jusqu'à la date fixée par le gouvernement".

Suite à l'arrêté ministériel du 14/03/20, la majorité de nos Points Relais®ont dû fermer leur boutique, nous avons donc décidé de suspendre notre service d'envoi et de livraison de colis en France et à l'international. Une page a été mise en place : https://t.co/sbEmXwfGXu — Mondial Relay (@mondialrelay) March 17, 2020