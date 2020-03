Coronavirus en France : ce restaurant reste ouvert pour les routiers

publié le 18/03/2020 à 17:39

La France est à son deuxième jour de confinement ce mercredi 18 mars. Si la plupart des commerces non indispensables à la vie du pays ont été contraints de fermer, d'autres ont obtenu des autorisations pour continuer leur activité, comme François. Ce patron d'un restaurant routier près de Tours dans le Val-de-Loire continue d'accueillir les chauffeurs routiers qui approvisionnent le pays.

Avec sa femme, le restaurateur a obtenu une autorisation de la part de la préfecture de Blois afin de proposer nourriture et douches aux chauffeurs qui empruntent la Nationale 10. Au micro de RTL, François explique son mode de fonctionnement : "Jusqu'à maintenant on a fait des plats à emporter étant donné qu'on n'a pas le droit de les nourrir sur les tables. Les chauffeurs viennent prendre leur plat et vont manger dans leur camion."

Le restaurant propose deux plats : "Il y a des entrées diverses et ils choisissent ce qu'ils veulent", précise François. Mais les règles de sécurité sanitaire semblent compliquées à faire respecter aux hôtes. "80% d'entre eux respectent les distances en se mettant à plus d'un mètre les uns des autres," raconte les restaurateur. Cependant, d'autres ne prennent pas aux sérieux ces mesures.



Faire appliquer ces règles sanitaires s'avère donc être une pénible tâche pour François et sa compagne. "Là c'est plus possible, moralement et physiquement c'est fatigant. De plus, le restaurant est en effectif réduit. (...) Les douches sont désinfectées après chaque passage de routiers. Et certains vous mettent le moral à zéro," déplore-t-il.