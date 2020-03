Coronavirus : il y a désormais plus de décès en Europe qu'en Asie

publié le 18/03/2020 à 17:21

Plus de 200.000 personnes contaminées dans le monde, et plus de 8.000 décès recensés : le Covid-19 ne cesse sa propagation. Pour la première fois ce mercredi 18 mars, le nombre de décès total recensés est plus important en Europe qu'en Asie.

De nombreux pays ont comme été mis sur pause. Les populations apprennent à vivre confinées à la maison, et pour les quelques sorties autorisées, doivent se munir de documents de permissions. Si la France est de son côté entrée en confinement ce mardi 17 mars pour une durée de quinze jours minimum, c'est au tour de la Belgique de prendre les mêmes mesures ce mercredi, avec comme pour la France des exceptions de sortie pour aller chez le médecin, faire les courses ou pratiquer une activité sportive en plein air.

8.092 décès ont été recensés dans le monde ce mercredi à 12h00 GMT. La majorité est en Europe, qui déplore 3.422 morts. L'Asie, foyer initial de la contagion, fait état quant à elle de 3.384 décès. Ces dernières 24 heures, l'Europe a recensé 684 nouveaux morts, pour 78.766 cas, et devient le continent où la pandémie progresse le plus rapidement. Elle poursuit notamment sa hausse spectaculaire en Espagne, qui compte désormais plus de 13.700 cas et près de 600 morts.

Les bourses plongent

En dépit des milliards promis par les grandes puissances pour soulager l'économie mondiale, les principales places boursières européennes ont balayé à l'ouverture leur rebond de la veille, avant de s'enfoncer davantage. Vers 12H00 GMT, la Bourse de Paris accusait des pertes de 5,24%, Francfort de 5,05% et Londres de 4,36%.

Quant aux Etats-Unis, le Dow Jones s'enfonce de 3,94%, faisant oublier lui la bouffée d'oxygène octroyée la veille par les annonces de la Fed et de l'administration américaine. Nombreuses sont les banques centrales a avoir abaissé leurs taux directeurs. Plusieurs grands pays ont annoncé de larges soutiens budgétaires, mais tant que l'épidémie reste aussi virulente, les marchés semblent douter de l'efficacité de telles mesures.