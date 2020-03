publié le 18/03/2020 à 13:55

Le lieu de l'installation a été confirmé : cet hôpital militaire de campagne sera bien à proximité de l'hôpital de Mulhouse afin d'éviter un transfert trop compliqué des patients.



Des personnels du régiment médical de la Valbonne dans l'Ain - mécaniciens, transmetteurs, spécialistes des risques nucléaires et biologiques, qui d'habitude participent au soutien des soldats en opération extérieure - ont pris la route de Chanteau, près d'Orléans, afin de préparer et de vérifier l'ensemble modulaire sous tente destiné à recevoir 30 lits en réanimation pour 30 malades victimes du Covid-19 en soins intensifs.

La Direction des approvisionnements de santé des armées est en charge de cette opération hors normes. Une fois qualifiés et certifiés, les différents éléments vont être acheminés dans le Haut-Rhin. Cet "élément militaire de réanimation", ou EMR comme on l'appelle, devrait être opérationnel et recevoir ses premiers malades dans quelques jours.

