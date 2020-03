Coronavirus : ce qu’il ne faut pas faire en cas de symptômes

publié le 17/03/2020 à 06:30

La France est désormais au stade 3 de l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. Alors que le pays se prépare à un confinement toujours plus drastique, le nombre de cas de contamination augmente. Si vous êtes vous-même touché, il y a un certain nombre d'erreurs à ne pas faire.

En cas de symptômes qui pourraient évoquer le coronavirus, quels qu'ils soient, ne sortez pas, ni pour aller chez le médecin, ni pour aller à l'hôpital. Vous êtes potentiellement contagieux. N'appelez pas systématiquement le Samu - Centre 15. Les centres d'appel étant débordés, seules doivent appeler les personnes qui présentent de réelles difficultés respiratoires et des signes d'étouffement, voire des malaises.

Pour les autres, pas question de sortir pour aller chez votre médecin traitant. Vous pouvez le joindre par téléphone. Il faut s'isoler strictement à domicile, et appliquer plus que jamais les gestes barrières : se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades et utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.