publié le 28/12/2020 à 13:31

Un acte III du confinement est-il inéluctable en France ? Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé les Français à ne pas réveillonner au Nouvel An, les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus se sont fortement dégradés en cette fin d'année, dans certaines régions. C'est dans la partie Est de l'Hexagone que la situation est la plus inquiétante, notamment dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté.

Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives à la Covid-19 sur 100.000 habitants, y dépasse le chiffre de 300 à certains endroits, ce qui représente six fois le seuil d'alerte fixé par les autorités de santé. Il grimpe à 337 dans les Ardennes, 311 en Meurthe-et-Moselle ou encore 310 dans le Doubs.

Ces chiffres s'accompagnent dans ces régions d'une forte tension hospitalière puisque les malades de la Covid-19 occupent plus de la moitié des lits en réanimation et jusqu'à 89% en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le reste du pays, les Alpes-Maritimes possèdent actuellement un taux d'incidence record de plus de 340 et, en dehors de l'ouest du pays, dans tous les départements, les services de réanimation sont sous tension.

Seulement trois départements, la Charente-Maritime, le Finistère et les Côtes-d'Armor restent en-dessous du seuil d'alerte de 50 sur le taux d'incidence et le taux de positivité reste en dessous de 1%, contre 3,4% sur l'ensemble du territoire et 6,3% dans le Jura.

