Covid-19 : le nombre de malades inquiète l'ARS des Hauts-de-France

Les fêtes de Noël ne sont mêmes pas passées que, déjà, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France s'inquiète. Les taux de circulation du virus dans les départements du Nord sont supérieurs à la moyenne nationale et le nombre d'hospitalisations ne baisse pas assez pour soulager les hôpitaux. En conséquence l'ARS a demandé aux hôpitaux publics comme privés de maintenir un seuil de 600 lits de réanimation pour la période des fêtes, afin d'anticiper une nouvelle vague. C'est 20% de plus qu'avant la covid-19.

"La circulation du virus ne ralentit plus depuis plusieurs jours avec une stabilisation des taux d'incidence à un niveau très élevé et même une augmentation rapide des contaminations dans l'Aisne avec un taux d'incidence de près de 180 cas pour 100.000 habitants, contre une moyenne nationale de 118", a expliqué l'ARS dans un communiqué. Au-delà de l'Aisne, les hospitalisations ont recommencé à augmenter dans l'ensemble des départements picards et le nombre de patients Covid en réanimation et soins intensifs ne baisse pas dans l'Aisne et l'Oise, pointe-t-elle.



Selon Santé publique France, l'épidémie de Covid-19 a marqué une "reprise" la semaine dernière, avec une augmentation des nouvelles contaminations et une légère hausse des entrées à l'hôpital, une évolution jugée "préoccupante" à la veille des vacances de Noël. Petit espoir en revanche, le début de la campagne de vaccination des personnes âgées et du personnel soignant en Ephad, à partir de début janvier.