Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : "On ne les oubliera jamais", confie le maire d'Ambert

publié le 27/12/2020 à 19:52

Moins d'une semaine après le meurtre de trois gendarmes par un forcené dans le village de Saint-Just (Puy-de-Dôme), mercredi 23 décembre, la commune d'Ambert - où est basée la brigade - est toujours sous le choc. Invité de RTL, ce dimanche, le maire Guy Gorbinet a fait part de sa tristesse. "C'étaient des gens qui étaient très proches de nous, on avait l'habitude de travailler avec eux", confie-t-il. Il a adressé une pensée émue "aux familles des victimes".

Un hommage sera rendu à Cyrille Morel, Rémi Dupuis et Arno Mavel, lundi, en présence du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Armées. "Cela commencera à 13h30 avec une remise de médaille au gendarme blessé pendant l'opération, puis les ministres arriveront à 14h pour l'hommage officiel, place du Pontel", a-t-il détaillé, ajoutant qu'un écran géant retransmettrait la cérémonie sur la place Charles de Gaulle, qui peut accueillir plus de monde.

À Gérald Darmanin et Florence Parly, le maire d'Ambert tient d'abord à "leur dire que c'est un honneur de les recevoir". Mais il compte aussi les avertir sur la nécessité de "ne pas fermer les gendarmeries en milieu rural. Nous devons maintenir un nombre suffisant de gendarmes dans nos territoires."