publié le 24/12/2020 à 07:00

Papy et Mamie dans la cuisine, du champagne bu avec un masque... Les déclarations simplistes ou ironiques n'ont pas manqué pour décrire à quoi pourraient ressembler un réveillon de Noël ou de Nouvel an à l'heure de l'épidémie de Covid-19. Le Gouvernement a donc publié sa liste complète de conseils aux citoyens pour des fêtes en sécurité.

La première est la fameuse règle des "pas plus de 6 adultes à table". Dans la mesure du possible, il faut "minimiser le nombre de convives" et, si possible, "passer Noël et Nouvel an avec les mêmes personnes." À l'arrivée des convives, les bises, serrages de mains et câlins sont à proscrire.

Pour ceux qui le peuvent, l'autoconfinement est conseillé à l'approche des fêtes, notamment en privilégiant le télétravail. En cas de doute, il faut réaliser un test et en cas de symptômes, il faut rester chez soi et ne pas recevoir.

En dehors des moments où l'on mange, il faut garder au maximum le masque et une distance la plus grande possible entre chaque convive. Pour éviter les contacts au travers de la nourriture, le ministère recommande le service à l'assiette et le port systématique du masque en cuisine.

Enfin, les gestes barrière habituels s'appliquent, même en famille ou entre amis. Le gouvernement insiste particulièrement sur l'aération des pièces, 10 minutes toutes les heures.

Les recommandations du Gouvernement pour les fêtes de fin d'années Crédit : Gouvernement/Capture d'écran RTL.fr