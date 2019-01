publié le 25/10/2018 à 06:05

L'intersyndicale de Pôle emploi appelle à la grève le 20 novembre pour protester contre les réductions d'effectifs prévues dans le projet de budget 2019 qui ont été présentées lors d'un comité central d'entreprise mardi, a-t-on appris de sources syndicales.



Le projet de budget 2019, qui sera voté dans son ensemble à l'Assemblée nationale le 20 novembre, prévoit la suppression de 800 postes à Pôle emploi, ce qui va "dégrader le service rendu aux demandeurs d'emplois et aux employeurs", jugent les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, Snap, SNU, SUD et Unsa dans un communiqué.

Le nombre de chômeurs a de nouveau légèrement augmenté au troisième trimestre. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,5 % (+16 300 demandeurs) ce trimestre et recule de 1,2 % sur un an. Les demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi selon 5 catégories : A, B, C, D et E. La répartition permet d'établir une classification selon la disponibilité et d'adapter les offres d'emploi proposées par Pôle emploi.



5 catégories de chômeurs

Mais au fait, à quoi correspondent les catégories des chiffres du chômage ? Selon le site Service-public.fr, la catégorie A correspond aux "personnes sans emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat". Par exemple, CDD, CDI, contrats à temps partiel ou temps plein. Ce sont les chiffres de cette catégorie qui font l'objet de comparaison d'une période sur l'autre.



Quelle différence avec la catégorie B ? Celle-ci concerne les personnes ayant exercé "une activité réduite de 78 heures maximum par mois". La catégorie C prend en compte le même critère sauf qu'il s'agit d'une personne ayant travaillé "plus de 78 heures" par mois.



Ensuite vient la catégorie D. Elle concerne ceux qui sont à la recherche d'un emploi mais "pas immédiatement disponibles", c'est à dire en formation ou souffrant d'une maladie". Et enfin, la catégorie E qui fait référence aux demandeurs d'emploi, qui en exercent déjà un. Par exemple, ceux qui sont en contrats aidés.