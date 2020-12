publié le 21/12/2020 à 08:26

À l'hôpital de Nancy actuellement, cela ressemble déjà à une troisième vague. Le flot de malade ne cesse d'augmenter depuis le 2 décembre. Il a fallu déclencher le plan blanc et déprogrammer les opérations non urgentes.

Le professeur Christian Rabaud est infectiologue, président de la Commission médicale d'établissement. "On a chaque jour plus de patients qui rentrent de l'hôpital pour la Covid que de patients qui en sortent. Donc au bout de 5-6 jours, cela fait déjà une vingtaine de lits qui ne sont plus disponibles pour d'autres patients. Donc on diffère des interventions. On est maintenant à plus de 50 % de déprogrammation", précise l'infectiologue.

La Meuse, département voisin, est désormais le département le plus touché de France. La situation est très difficile dans les établissements de santé, comme à Commercy. Harry Pfister est directeur de l'hôpital Saint-Charles, qui abrite également un Ehpad, des établissements bouclés à cause du virus. "Il n'y a plus aucune visite depuis le 3 décembre. Nous avons près de 80 résidents positifs au Covid à ce jour, ça représente les deux tiers. Le taux de contamination du personnel dépasse les 50% aussi", explique Harry Pfister.

"On attendait le vaccin mais on n'a pas pu l'avoir", déplore le directeur de l'hôpital Saint-Charles. Une situation extrêmement tendue qui ne permettra pas les visites de familles pendant la période de Noël.

À écouter également dans ce journal

Marseille - Le socialiste Benoît Payan va devenir le nouveau maire de Marseille ce lundi 21 décembre et ainsi succéder à Michèle Rubirola, démissionnaire. La droite ne présentant pas de candidat, l'ancien premier adjoint deviendrait le plus jeune maire de l'Histoire de Marseille.

Parcoursup - Les lycéens en vacances auront tout le temps de découvrir le site de Parcoursup qui ouvre ce lundi 21 décembre. Et cette année, les notes seront intégrées dans le dossier de l'élève et seront consultables sur Parcoursup par les établissements d'enseignement supérieur.

Handball - Les Françaises ont été battues par les Norvégiennes (22-20) lors de la finale de l'Euro-2020 ce dimanche 20 décembre à Herning (Danemark). Les Norvégiennes n'avaient plus remporté de titre majeur depuis l'Euro-2016.