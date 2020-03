publié le 06/03/2020 à 13:50

L'épidémie de coronavirus continue de sévir en France, où sept personnes, désormais, sont décédées, et 423 ont été infectées au total. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est rendu dans une maison de retraite médicalisée à Paris, dans le XIIIe arrondissement.

Lors d'un échange avec des pensionnaires, il a évoqué le stade trois de l'épidémie, qui devrait être décrété dans les jours à venir. "Durant la phase 2, on essaie de ralentir l'épidémie. Lorsque la phase 3 sera là, on va prioriser les publics les plus fragiles", a expliqué le président de la République.

Le chef de l'État a aussi constaté que des pays, comme l'Italie, "ont tout fermé". Et de préciser la démarche française : "Pourquoi on ne ferme pas tout ? Si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants". Emmanuel Macron a ajouté que "la phase trois sera, si je puis dire, moins mordante sur la vie quotidienne. Le sujet qu'on aura à gérer c'est de bien protéger les plus vulnérables : personnes âgées, personnes très démunies, personnes avec des facteurs de comorbidité". "L'autre point qu'il faudra à un moment gérer (...) c'est quand les personnels soignants exposés seront eux-mêmes malades", a-t-il poursuivi.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus. Face à l'épidémie qui sévit en France, le stade 2 avancé a été décrété à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, plus gros foyer de contamination du territoire, notamment après un rassemblement évangélique.

Finance. La Bourse de Paris a ouvert en forte baisse, ce vendredi 6 mars, sur fond d'épidémie de coronavirus. Le CAC 40 a perdu 82,6 points, perdant 1,54% après avoir fini en baisse, jeudi, de 1,90%.

Église. Le pape François a finalement accepté la démission du cardinal Philippe Barbarin, après l'avoir refusée une première fois il y a un an. Le cardinal a été relaxé le 30 janvier dernier lors de son procès pour "non-dénonciation d’actes pédophiles" dans l'affaire du prêtre pédophile Bernard Preynat.