Coronavirus : le stade 3 de l'épidémie activé "avant 15 jours", selon un spécialiste

HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

Crédit Image : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP | Crédit Média : RTL | Date : 06/03/2020

publié le 06/03/2020 à 09:02

La situation empire en France, sur le front du coronavirus : 423 cas, plus de 130 malades supplémentaires en seulement 24 heures. Une telle propagation est du jamais-vu depuis le début de la crise. Trois nouveaux décès ont également été enregistrés : un sexagénaire dans l'Aisne et deux septuagénaires dans l'Oise.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron a rassemblé une trentaine d'experts, jeudi 5 mars au soir à l'Élysée : des médecins, des scientifiques, des responsables de laboratoires. Un rendez-vous à la sortie duquel le Président s'est montré assez fataliste. Parmi les spécialistes reçus jeudi soir à l'Élysée, le professeur Delfraissy, médecin spécialisé en immunologie et président du comité national consultatif d'éthique.

"On est très proches de la décision du passage à ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire avec un virus qui circule dans la population et dans les différentes régions de France et d'Europe", a jugé le médecin au micro de RTL, ajoutant : "Je pense qu'on passera en phase 3 avant quinze jours, probablement en début de semaine prochaine. Ensuite, il va y avoir deux grands types de décisions : les unes médicales et les autres pour les citoyens."

Pour le spécialiste, "on va bien séparer ce qui est le rôle de l'hôpital en phase 3 : la prise en charge des personnes les plus atteintes, les pneumopathies graves ; et la préservation de l'hôpital dans son fonctionnement, à la fois pour les patients atteints du Covid-19, mais aussi pour les autres patients."