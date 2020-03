Pourquoi l'Italie est-elle le pays européen le plus touché ?

publié le 05/03/2020 à 23:46

Pourquoi l'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus avec plus de 100 morts ? En Italie, et précisément en Lombardie, les autorités locales liées au parti de la Ligue du Nord ont sous-estimé l'ampleur du phénomène au début.



D'ailleurs, les protocoles de prudence ont plutôt été suivis à la légère par le personnel médical, ce qui a multiplié les cas de contamination aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de prendre les mesures d'exception, comme la fermeture de toutes les écoles et universités jusqu'au 15 mars.

En Suisse, on déplore un premier décès dans le canton de Vaux. En Chine, si le président Jinping a reporté une visite d'Etat au Japon, il semble bien que le virus a perdu en agressivité. Les derniers cas constatés concernaient des Chinois ayant séjourné en Italie.

Et de l'autre côté de l'Atlantique, on signale 11 morts aux Etats-Unis. Et après le décès d'un de ses passagers, un paquebot avec 3.650 personnes à bord est retenu au large de San Francisco, en Californie, où l'état d'urgence a été déclaré.

L'Afrique épargnée ?

A l'inverse, l'Afrique semble avoir été épargnée. Étrangement, les quelques cas constatés au Sénégal ou au Nigeria, en Egypte ou en Algérie ou au Maroc ne concernent que les Européens. Qu'en est-il vraiment quand on sait que de très nombreux Chinois travaillent eux aussi en Afrique ? Détection défaillante ?

L'OMS est de toute manière en alerte. Mais comme le dit un docteur sud africain : "après tout, pour une fois, on a peut être tout simplement de la chance".