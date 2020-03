publié le 09/03/2020 à 14:09

En Égypte, c’est un peu le syndrome du Diamond Princess : un bateau de croisière sur le Nil a dû mettre des dizaines de passagers en quarantaine. À Louxor, dans l'est du pays, 45 personnes ayant contracté le coronavirus ont été évacuées en urgence, dont une quinzaine de touristes français. Parmi eux, Thierry attend avec impatience son rapatriement.

"On est en isolement sur le bateau : on est 34 ou 35 Français, bloqués sur le bateau. Le fils de ma belle-sœur a six ans et il est asthmatique. Donc, c’est compliqué. On sent l’angoisse car on a peur que quelqu’un à bord soit porteur du virus. On a plein d’interrogations mais on n’a aucune réponse, vous imaginez le stress !", déplore-t-il.



Inquiet, le touriste français lance un appel au gouvernement français : "tout ce que l’on veut, c’est rentrer sur le territoire français et être pris en charge. Il y a ici des enfants et des personnes âgées, il faut absolument qu’on rentre chez nous".

À écouter également dans ce journal

Récession mondiale - Les bourses ont ouvert en chute libre ce lundi 9 mars, avec -5,7% à Paris alors que les cours du pétrole s’effondrent. Bruno Le Maire, qui a demandé un plan de relance européen, a d’ores et déjà annoncé que la croissance sera en dessous de 1% en 2020.



Coronavirus - Le plan blanc a été mis en place à Creil ou encore à Mulhouse : ce dispositif de crise permet aux hôpitaux de faire face à l’afflux de patients en obtenant des lits supplémentaires ou en réquisitionnant des étudiants en médecine pour des retraités.



Football – Les grands rendez-vous sportifs n’échappent pas aux mesures sanitaires : le match PSG - Dortmund se jouera mercredi 11 mars à huit clos au Parc des Princes. Le club parisien a fait savoir qu’elle informera prochainement les supporters détenteurs de billets des prochaines modalités.