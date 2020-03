Coronavirus : comment se faire dépister à côté de chez soi ?

publié le 09/03/2020 à 11:10

Des tests de dépistage sont désormais disponibles dans tous les laboratoires. Jusque-là, ces tests étaient pratiqués uniquement dans les centres de dépistage, à l’hôpital. On ouvre donc cette possibilité à tous les laboratoires : la technique ne change pas, il s’agit d’un prélèvement que l’on vous fait dans le nez à l’aide d’une sorte de grand coton-tige.

En revanche, l’analyse se fera toujours dans un nombre restreint de laboratoires qui disposent des conditions de sécurité requises. L’objectif est de confirmer au plus vite un diagnostic sur un patient suspect mais aussi de savoir si quelqu’un guéri n’est plus porteur du virus et donc, n’a plus besoin de protéger son entourage.



Rappelons qu'en cas de symptômes, il faut tout de même présenter une ordonnance d’un médecin pour obtenir le test. En effet, il ne s’agit pas de tester les Français parce qu’ils ont envie d’être rassurés. Le prix a été fixé à 54 euros, remboursés à 70% par la Sécurité sociale, le reste est pris en charge par la mutuelle.