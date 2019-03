publié le 12/03/2019 à 18:27

On savait que la pollution de l'air était meurtrière, elle l'est sans doute deux fois plus que ce qu'on pensait. Une étude parue ce mardi 12 mars estime que cette pollution fait 8,8 millions morts par an dans le monde, dont 67.000 en France. Entre 40 et 80% de ces décès prématurés sont dus à des maladies cardiovasculaires, estiment les chercheurs, qui publient leur travaux dans la revue European Heart Journal.



"Cela veut dire que la pollution de l'air fait plus de morts chaque année que le tabac, responsable de 7,2 millions de décès en 2015 selon l'OM)", a affirmé l'un des auteurs.

En France, on cite souvent une estimation de 48.000 décès liés à la pollution de l'air, mais le chiffre serait plutôt de 67.000 morts. Les chercheurs n'ont pas découvert de nouvelles maladies liées à la pollution de l'air, elles sont connues, cancer, pathologies cardiaques, mais ils ont calculé autrement l’exposition de la population. Elle avait été sous estimée, selon eux.

Cette pollution de l'air a différentes causes : le trafic automobile, mais aussi le chauffage, les fumées d'usines... Les auteurs de l'étude appellent à baisser d'urgence les seuils admissibles dans les grandes villes. Cela dit, les normes existantes ne sont déjà pas respectées, notamment en France.



C'est la raison pour laquelle Bruxelles a décidé de poursuivre l'État français devant la Cour de justice de l'Union européenne, pour son manque d'action. Les taux de pollution sont trop élevés dans une dizaine de grandes villes. La France risque une amende de 11 millions d’euros.

