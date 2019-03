publié le 12/03/2019 à 07:14

En Algérie, les cris de joie ont laissé place au scepticisme. Une liesse populaire a éclaté à l'annonce du retrait d'Abdelaziz Bouteflika. Le président au pouvoir depuis 20 ans ne rempilera finalement pas pour un cinquième mandat, comme il l'a annoncé dans une lettre. Un retrait du pouvoir, mais pas d'élection pour autant. Le scrutin du 18 avril est en effet reporté sine die, et le dirigeant reste au pouvoir pour organiser la transition. Il annonce la mise en place d'une commission électorale indépendante.



Dans les rues, l'euphorie a fait place, plus tard dans la soirée, à une inquiétude latente. Et si cette décision n'était qu'une mascarade ? Nacer Djabi, sociologue à Alger, répond au micro de Sina Mir sur RTL : "C'est un système qui a une capacité extraordinaire à se renouveler, et (...) d'une manière parfois médiocre...", pointe t-il. "Est-ce que les Algériens vont croire que le même système, le même personnage politique, le même rapport de force politique, va cette fois-ci changer et proposer autre chose ?", ajoute l'intellectuel, qui souligne néanmoins que la proposition du régime est positive pour la démocratie.

Son verdict : "Le seul garant, c'est la rue.", précisant que c'est à présent aux Algériens de "rester vigilants" et de veiller à ce que le "changement radical" proposé se concrétise.

À écouter également dans ce journal

Zinedine Zidane revient au Real Madrid. Le Français vient de resigner pour 3 ans, 9 mois après sa démission surprise.



Brexit - Theresa May affirme avoir obtenu des "changements juridiques" substantiels auprès des Européens. Elle était hier soir à Strasbourg.



Santé - Le Propecia, traitement anti-calvitie, sera bientôt visé par une action en justice. Il provoquerait chez les 30.000 hommes qui en prennent chaque année en France, des effets secondaires dévastateurs : baisse de la libido, idées suicidaires, l'Agence du Médicament a déjà alerté sur ces risques.



Robert Bourgi, n'aura plus le droit d'arborer les insignes de sa Légion d'Honneur, pendant 5 ans à la suite d'une décision d' Emmanuel Macron. Le sulfureux avocat, qui s'était vanté d'avoir fait tomber François Fillon avec ses costumes, avait déjà été radié temporairement du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris.