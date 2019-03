publié le 12/03/2019 à 17:02

Trois semaines après le match nul (0-0) du match aller en 8e de finale au Groupama Stadium, Lyon s'apprête à défier le FC Barcelone pour la 8e fois de son histoire en Ligue des champions, mercredi 13 mars, au Camp Nou. Le dernier affrontement entre les deux clubs remontent à la saison 2008-2009, au même stade de la compétition.



2e de sa poule derrière le Bayern Munich, l'OL accueille le Barça à Gerland le 24 février. Dès la 7e minute, Juninho ouvre le score sur un coup franc direct dont il a le secret dans une position excentré. Thierry Henry égalisera à la 67e. Au retour, le 11 mars, les Lyonnais explosent : 5-2 avec des buts de Henry (25e, 27e), Lionel Messi (39e), Samuel Eto'o (42e) et Seydou Keita (95e). Jean II Makoun (44e) et Juninho (48e) sauvent l'honneur face au futur vainqueur de l'épreuve.

Le livre des OL-Barça s'ouvre le 10 octobre 2001 au Camp Nou sur un autre geste inscrit dans la légende du club rhodanien. En première période, alors que le score est de 0-0, le gardien lyonnais Grégory Coupet s'envole en reculant pour écarter sur sa barre, de la tête, une passe en retrait de Claudio Caçapa. Il est encore présent au sol pour sortir une parade devant Rivaldo. Le Barça s'impose tout de même 2-0 en fin de match grâce à Patrick Kluivert (78e) et Rivaldo (87e sur penalty).

Deux semaines plus tard, le FC Barcelone mène vite 2-0 à Gerland après deux nouvelles réalisations du duo Kluivert (9e)-Rivaldo (18e). L'OL revient au score par Peguy Luyindula (66e) et Éric Carrière (88e) mais Gerard offre la victoire aux Catlans dans les arrêts de jeu (93e). Lyon termine 3e de son groupe derrière le Barça et le Bayer Leverkusen.



Les retrouvailles ont lieu six ans plus tard, toujours en phase de poules. Le 19 septembre, Lyon est balayé en Espagne (3-0, buts de Français Clerc contre son camp à la 21e, Lionel Messi à la 82e, Thierry Henry à la 93e). Au retour, en revanche, l'OL tient le choc (2-2). L'inévitable Juninho, sur coup franc (involontairement) direct (7e) puis sur penalty (80e), répond à Andres Iniesta (3e) et Lionel Messi (58e sur penalty). les Gones se hissent en 8es, où ils buteront sur le Manchester United de Cristiano Ronaldo (1-1 à l'aller, 1-0 au retour).

