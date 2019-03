publié le 11/03/2019 à 14:04

Au lendemain du crash d'un Boeing 737 ultra-moderne en Éthiopie, les deux boîtes noires viennent d'être récupérées. L'avion s'était écrasé quelques minutes après le décollage avec 157 personnes à bord de 35 nationalités dont 9 Français. En attendant le décryptage de ces boîtes noires une hypothèse plausible a été avancée pour expliquer cette catastrophe.



Suite au premier accident quelque peu similaire de la compagnie Lion Air en octobre dernier à Jakarta (Indonésie), les syndicats des pilotes aux États-Unis s'étaient inquiétés du manque d'information et de formation sur ce type de machine. Boeing n'avait pas jugé utile dans son manuel de mettre l'accent sur les nouveaux automatismes qui doivent empêcher le décrochage en vol.

Un bulletin a, ensuite, été transmis car il semble que certains capteurs d'incidence défaillants ont amené le logiciel à faire piquer l'avion pour récupérer de la vitesse. Les pilotes indonésiens n'avaient pas compris ce qui leur arrivait. On peut se demander s'il n'est pas arrivé la même chose aux pilotes éthiopiens hier.

Quelles conséquences aura ce crash sur Boeing ?

C'est le deuxième crash pour cet avion tout neuf et cette catastrophe aura forcément des conséquences économiques assez lourdes sur Boeing. Le constructeur aéronautique a envoyé une équipe sur place alors que les compagnies chinoises, indonésiennes, éthiopiennes clouent au sol leurs flottes de MAX 8.



C'est la quatrième génération de Boeing 737 avec des moteurs plus économes en carburant et de nouvelles aides au pilotage. Les MAX 8 représentent pour le constructeur américain l'arme anti Airbus A320neo par excellence. 5.200 exemplaires ont été commandés pour 100 millions de dollars en moyenne par avion.



Tout va donc dépendre des résultats de l'enquête. Une interdiction totale de la vente de ce modèle est possible. Ce sera alors une question de temps et de beaucoup d'argent. Les équipementiers et motoristes seraient également frappés de plein fouet.

À écouter également dans ce journal

Politique - L'avocat Robert Bourgi à l'origine de l'affaire des costumes de François Fillon a été suspendu pendant 5 ans du port de sa Légion d'Honneur par décret du président de la République. Il avait été condamné en décembre 2018 pour avoir donné "une image violente, vulgaire, cynique, de nature à nuire à l'image de la profession" des avocats.



Politique - Ingrid Levavasseur une des figures des "gilets jaunes" renonce à présenter une liste aux européennes. Elle a dû admettre son incapacité à fédérer les innombrables chapelles qui composent aujourd'hui le mouvement.



Environnement - Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, prend de court les lycéens tentés de protester ce vendredi contre le réchauffement climatique. Il propose un grand débat sur la transition écologique au même moment dans tous les établissements.



Justice -Carlos Ghosn voulait assister demain, mardi 12 mars, au conseil d'administration de Nissan, étant lui-même un administrateur. Mais le tribunal a refusé sa requête.