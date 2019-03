publié le 12/03/2019 à 17:16

Le Grand débat national a généré plus d'1.4 million de propositions, faites par près de 320.000 contributeurs depuis la mi-janvier. Il est structuré autour de 4 grands thèmes : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et citoyenneté et l'organisation de l'État et des services publics.



L'objectif est de permettre à chaque citoyen de partager ses opinions et ses idées sur ce que doit être la France. Plus d'un million de contributions, 16.000 cahiers de doléances dans les mairies, près de 10.000 réunions en 2 mois, il faudra "traiter" tout ce qui est remonté.

Que ce soit dans les cahiers de doléances auprès des mairies ou sur le site granddebat.fr, les Français ont la liberté totale de s'exprimer et de partager leurs convictions profondes. Une liberté qui ouvre parfois la voie à des suggestions extrêmement surprenantes. En voici quelques-unes.

Stage de pauvreté

Dans le cadre du Grand débat, la Fédération des acteurs de la solidarité, l'Armée du Salut et l'Uniopss (Unir les associations pour développer les solidarités) ont accueilli au Cese (Conseil économique social et environnemental) une dizaine de délégations de personnes en situation de précarité le lundi 11 mars.



Au cours des discussions, elles ont proposé "un stage de pauvreté obligatoire pour les élus, les hauts fonctionnaires et travailleurs sociaux." L'objectif de ce stage serait de leur faire "prendre véritablement conscience de la vie sans argent."

Renommer l'aéroport d'Orly en hommage à Johnny

Les Français sont attachés à leur culture et leur patrimoine. Parmi eux se trouve un fan de Johnny Hallyday qui a proposé de renommer l'aéroport d'Orly : Orly-Johnny Hallyday. "Avec Roissy-Charles de Gaulle (CDG), la France rendait hommage à celui qui avait su rassembler politiquement les Français. Avec Orly-Johnny Hallyday (OJH), la France rendra hommage à celui qui continue à les rassembler dans l'amour de la musique et du rock'n roll" a-t-il notamment argumenté.

Le rétablissement de la peine de mort

La peine de mort abolie en 1981 est un sujet qui revient souvent au cœur du débat. Dans le cahier de doléances de la mairie de Lacombe (Aude) par exemple, un citoyen a demandé que soit rétablie la peine capitale pour les criminels et les terroristes. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avait pourtant précisé début janvier 2019 que "la peine de mort, l'IVG et le mariage pour tous ne seraient pas sur la table" des débats.

Vendre les DOM-TOM pour éponger la dette française

Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains contributeurs demandent "la vente pure et simple" des départements et territoires d'Outre-mer. Ils invoquent un "gouffre financier." Un internaute a même suggéré de vendre "Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon à de petits pays riches ou au Canada."



À Mayotte, c'est l'indépendance qui est remise en cause. Certains citoyens exigent le respect de la résolution de l'ONU, qui demandait à la France de se retirer de Mayotte après l'indépendance des Comores en 1975.



Les résultats de cette consultation seront remis au président de la République et au ministre de la Culture, Franck Riester, le 15 avril 2019.