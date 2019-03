publié le 12/03/2019 à 17:45

En attendant l'officialisation de la plateforme d'Apple fin mars, Netflix compte déjà un nouveau concurrent en France. Canal+ a dévoilé lundi 11 mars une nouvelle offre à prix réduit à destination des fans de séries. Baptisé Canal+ Séries, ce nouveau service enterre définitivement Canal Play. Son catalogue inclut pas moins de 150 séries et environ 5.000 épisodes pour rivaliser avec le géant américain qui vient de dépasser les cinq millions d'abonnés dans l'Hexagone quatre ans après son lancement.



Canal+ Séries mise d'abord sur les programmes originaux du groupe Canal. On retrouve ainsi des séries comme Engrenages, Hippocrate, Versailles, Guyane ou la dernière production du groupe, Vernon Subutex. Le Bureau des Légendes manque à l'appel faute d'accord avec son producteur. Y figurent aussi des séries internationales comme Killing Eve, L'Amie Prodigieuse ou Gomorra et des séries cultes comme 24h Chrono, Twin Peaks, Buffy contre les Vampires ou X-Files.

Canal+ Séries est accessible depuis le 12 mars sans engagement à partir de 6,99 euros par mois pour un utilisateur, à 9,99 euros par mois pour un double profil et à 11,99 euros pour quatre écrans. L'offre est seulement accessible en ligne par l'intermédiaire de MyCanal au lancement. Mais elle doit progressivement être déployée sur les boxes des fournisseurs d'accès à Internet.

Pour Canal+, il ne s'agit pas d'une riposte à Netflix et Amazon à proprement parler mais plutôt d'un service complémentaire. Le diffuseur français n'exclut d'ailleurs pas d'être un jour diffuseur de Netflix et fait valoir son modèle généraliste mêlant sport, cinéma et série au sein de la plateforme MyCanal pour s'imposer dans un secteur hautement concurrentiel où les rivaux se multiplient. Outre Netflix et Amazon, Canal+ fera bientôt face à Apple, Disney+ et Salto, la future plateforme de France Télévisions, TF1 et M6.