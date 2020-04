Coronavirus : pourquoi les hommes sont plus touchés que les femmes

publié le 12/04/2020 à 10:32

Le Covid-19 pose énormément de questions et la médecine n'est pour le moment pas capable de répondre à toutes. Au coeur des interrogations : pourquoi le virus touche différemment les personnes ? Certaines sont asymptomatiques quand d'autres sont en réanimation.

Les femmes sont moins affectées que les hommes. Environ 60 % des décès dus au coronavirus sont des hommes. Plusieurs hypothèses permettent de l'expliquer. D'abord, les hommes ont souvent plus de facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des maladies comme l'hypertension, le diabète ou les maladies cardiovasculaires.

La seconde hypothèse est liée au comportement. En Chine par exemple, on sait que les hommes fument davantage que les femmes. En France, c'est aussi le cas mais dans une moindre mesure.

Surtout, les hommes et les femmes sont inégaux en matière d'immunité, ce n'est pas une hypothèse mais une certitude. Une étude s'est intéressée à la grippe, il s'agissait de vacciner les hommes et les femmes. Les femmes produisent plus d'anticorps, elles sont mieux préparées à lutter contre le virus. Chez les hommes, plus le taux de testostérone est élevé, moins la réponse immunitaire est efficace.