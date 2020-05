Coronavirus : Louis Bertignac exlique pourquoi il a "vraiment angoissé"

publié le 03/05/2020 à 13:29

Si le confinement a officiellement débuté le mardi 17 mars pour une majorité de Français, certains ont anticipé cette période. Parmi eux, se trouve Louis Bertignac, le chanteur du groupe Téléphone, qui explique les raisons de son isolement : "Je suis immuno-déprimé et j'ai eu deux pneumonies l'an dernier [...] et donc, dès qu'il y a eu un mort en France, j'ai commencé vraiment à angoisser".

Louis Bertignac a donc pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas être contaminé, alors que son docteur lui a signifié que "si je ne chopais le Covid-19, je n'allais pas en réanimation mais à la morgue directement". Confiné depuis le vendredi 28 février avec sa femme et son fils, il estime que le confinement lui fait "une super excuse pour ne pas sortir".

Concernant le déconfinement, Louis Bertignac assure qu'il ne sortira pas de sa maison en Île-de-France, "sauf pour aller faire du vélo en forêt". "Je sortirai que lorsque tout cela sera terminé" ajoute-t-il. "Si cela doit durer six mois ou un an, cela durera six mois ou un an" estime le chanteur, pour qui le confinement n'est pas difficile à vivre. "Je m'amuse, j'ai plein de trucs à faire" se satisfait-il.