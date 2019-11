publié le 23/11/2019 à 05:31

L'hiver est presque là. Le thermomètre continue de descendre, ne dépassant plus les 10 degrés sur une large partie du pays. Cette semaine, un gros coup de froid s'est abattu sur la France, avec des températures particulièrement basses, descendant jusqu'à -2 degrés en Auvergne et en Rhône-Alpes, accompagnées par des intempéries.

Ajoutez à cela le retour des maladies de l'hiver qui arrive lorsque les températures chutent, voilà de quoi mettre un coup au moral à beaucoup d'entre nous. Pour nos organismes, le retour du froid pourrait être difficile à encaisser. Rhume, mal de tête, peau sèche... Les basses températures sont un facteur d'épuisement pour le corps, ce qui le rend plus vulnérable.

Voici quelques conseils à appliquer pour préserver au maximum votre corps et garder le moral durant tout l'hiver.

1. Se protéger du froid

Pour rester en forme l'hiver il vaut mieux se protéger du froid Plutôt que de trop se couvrir ou de trop chauffer son intérieur, il est préférable d'habituer l'organisme à des températures stables. Quand vous sortez, il est important de couvrir en particulier la tête, les mains et les pieds, plus vulnérables face au froid.

Superposez les couches plutôt que de porter un seul pull très chaud. La couche d'air entre chaque vêtement joue le rôle d'isolant et permet à l'air frais de ne pas être en contact direct avec votre peau.

2. Continuer à faire du sport malgré le froid

Continuer à faire du sport quand il fait froid et nuit demande de la motivation et quelques ajustements. Sachez qu'en hiver, quand vous courrez vous brûlez plus de calories donc vous dépensez plus d'énergie. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à réduire un peu à la baisse ses exigences. Pensez toujours à bien vous hydratez et vous couvrir à la fin de chaque séance même si vous avez chaud.



En hiver, il est déconseillé de faire du sport le ventre vide car vos besoins énergétiques augmentent quand les températures baissent. De même, évitez le sport dehors en-dessous de 0 degré.

3. Ne surtout pas sauter de repas

Le premier conseil est de ne surtout pas sauter de repas, notamment le petit-déjeuner, qui permet de mieux démarrer la journée. En effet, la faim et la fatigue augmentent le risque d'attraper froid. Quelques aliments sont à privilégier, ceux riches en vitamines ainsi que les fruits et légumes (surtout en soupes), les féculents et les boissons chaudes sont à plébisciter durant l'hiver.

4. Faire une cure de vitamines

Plus la luminosité diminue plus la fatigue s'installe. N'hésitez pas à faire une cure de vitamines pour vous rebooster. Vitamine C, B, magnésium, zinc ou fer renforcent nos défenses immunitaires. Vous trouverez tous ces compléments d'énergie en pharmacie. Et pour faire le plein, mieux vaut les prendre dans les aliments.

5. Lutter contre le blues hivernal malgré le froid

Le meilleur moyen d'affronter l'hiver et d'éviter le blues hivernal est la relaxation. Pour cela, éteignez les portables, la télé, enfilez des vêtements chauds et confortables et installez-vous dans une pièce calme. Pour la posture, vous pouvez vous asseoir sur un fauteuil, les bras sur les accoudoirs et la nuque bien calée, ou vous allonger les bras le long du corps, la tête à peine soutenue, couvert, si besoin, d'une légère couverture.



Une fois bien installés, concentrez-vous sur votre respiration et votre corps. Profitez de ces séances pour visualiser des choses qui vous font du bien. Ces exercices sont à effectuer de préférence le matin ou en début de soirée, avant de passer à table. Le tout pendant dix minutes minimum, jusqu'à une heure selon vos disponibilités.