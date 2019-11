Bien-être : comment changer le "ça va" automatique ?

publié le 17/11/2019 à 10:57

Ça va Stéphane ? C’est étrange non ? Vous avez remarqué vous ne répondez pas, ni si ça va, ni si ça ne va pas et moi non plus. On a l’impression que ce "ça va" est devenue une formule automatique et c’est terrible, parce que cette réponse ne vous intéresse pas. Vous n’avez pas le temps de vous intéresser en détail à la vie de toutes les personnes à qui vous posez la question et vous n’avez pas non plus envie de partager votre état du jour.

J’ai une idée toute simple à vous proposer et si vous ajoutiez à ce "ça va" un peu de personnalisation. Par exemple : vous croisez quelqu’un dans la rue que vous n’avez pas vu depuis longtemps et dont vous savez qu’il rentre d’un long voyage. Vous pourriez lui demander par exemple si ça va en enchaînant directement avec "est-ce que ce retour n’est pas trop difficile ?"

Vous rencontrez au restaurant votre ex-collègue de bureau : vous pouvez lui demander "est-ce que tout se passe comme il l’espérait ?" Ou encore, vous téléphonez à cet ami qui vous aimez beaucoup pour prendre de ses nouvelles, vous pouvez lui demander "est-ce que cette cheville te fait un petit peu moins mal ?". Ainsi, vous faites du bien à celui pour qui vous faites cet effort et ça vous fait du bien à vous aussi. Cette curiosité bien placée est un vrai rayon de soleil.