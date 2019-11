Comment préparer son corps à l'hiver

publié le 10/11/2019 à 06:03

Le froid, la pluie, les jours qui raccourcissent... L'arrivée de l'hiver entraîne un coup de mou tant physique que psychologique. Quelques habitudes permettent de se préparer à cette période et d'être en meilleur forme.

Pour parer au froid et à la fatigue, le passage de l'hiver nécessite un bouquet garni de fer, de magnésium, de vitamines, de protéines. Il faut donc faire particulièrement attention à son alimentation. Même si avec le froid, les envies se dirigent plus vers des plats chauds et caloriques, c'est une erreur. Privilégiez une alimentation riche en fruits et en légumes de saison. Les épices sont également utiles car, en stimulant la circulation sanguine, elles contribuent à réchauffer le corps.

S'il est plus difficile de se motiver en hiver, continuer à faire du sport, ou s'y remettre, est très bénéfique. Outre aider à canaliser son stress, le sport permet de mieux résister aux virus qui se multiplient avec le froid. Pour ceux qui ne peuvent pas exercer une activité sportive durant leur semaine, il est au moins conseillé de marcher un peu chaque jour, ou de privilégier les escaliers à l'ascenseur par exemple.

Le sommeil à ne pas négliger

Avec l'arrivée de l'hiver, le sommeil n'est à surtout pas négliger. S'autoriser des siestes, par exemple, permet une meilleure récupération et, par conséquent, une meilleure résistance à la fatigue et aux maladies virales et bactériennes.

Il est également important de se lever et de se coucher aux mêmes heures chaque jour, du mieux qu'on le peut. L'organisme répond à un mécanisme de régularité et récupère mieux s'il est soumis à des heures fixes. Enfin, au réveil, il est conseillé de ne pas sauter du lit tout de suite. Le ménagement du corps compte. L'idéal est de rester couché 5 à 10 minutes après la sonnerie du réveil, de bien s'étirer et de laisser son corps se réveiller.

Essayer la luminothérapie

Avec les jours qui raccourcissent, l'organisme emmagasine moins de lumières qu'il ne le devrait. Or, le manque de lumière a l'effet d'un somnifère et diminue notre énergie. Pour contrer ce phénomène, privilégiez dans votre intérieur des lumières douces et chaudes, et essayez de sortir au maximum lorsqu'il fait jour.



Enfin, dans les cas extrêmes, n'hésitez pas à pratiquer la luminothérapie, méthode qui, à travers d'une lampe spéciale, imite une source de lumière naturelle. Son utilisation provoque également un regain de bonne humeur, indispensable à l'hiver.