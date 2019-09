publié le 07/09/2019 à 11:23

Pourquoi attendre janvier pour prendre de bonnes résolutions ? La rentrée de septembre est le moment idéal pour changer sa routine quotidienne et y ajouter des activités positives. Pourquoi ne pas en profiter, par exemple, pour recommencer le sport ? Pour ceux qui hésitent encore, les forums des associations ont lieu dans toute la France, les week-ends du 7 et 8 septembre et du 14 et 15.

Mais attention, si vous n'avez pas pratiqué d'activités physiques depuis quelque temps, Michel Cymes recommande un triple impératif : "une bonne hydratation, un échauffement adapté et une séance d’étirements afin de vous remettre rapidement de votre séance de sport". Mais ce n'est pas la seule astuce pour une reprise en douceur, le médecin conseille aussi de ne pas négliger le repas d'après-séance. Cela vous évitera "la fatigue, les brûlures d’estomac, les douleurs articulaires, les tendinites ou les crampes".

La rédaction de RTL vous présente quelques pratiques simples et efficaces pour recommencer facilement le sport.

Les applications

Il y en a pour tous les goûts. Du podomètre amélioré pour le running, au véritable coach artificiel pour vos séances de musculation, vous êtes libre de choisir celle qui vous correspond le mieux.

Parmi les plus gros succès sur Android et IOS on trouve, par exemple, Runtastic, une application dédiée aux runners. Elle vous permet de partager vos courses et de récupérer un maximum de données, comme votre vitesse moyenne ou les calories éliminées, via une fonction GPS.

Pour le fitness, Nike Training Club figure aussi dans les tops des magasins d'applications. Également disponible sur Android et IOS, NTC propose plus d'une centaine d'entraînements gratuits et variés, assortie de vidéos décryptant chaque exercice à effectuer.

Avec plus de 50 millions de téléchargements sur le Playstore, Exercices à la maison - Sans équipement de Leap Fitness Group, semble être le must have pour ceux qui souhaitent, comme son nom l'indique, pratiquer une activité physique sans sortir de chez eux. L'app contient des routines d'exercice classées par groupes de muscles, et enregistre la progression des utilisateurs.

Enfin, plus confidentiel, et dans un autre style, OLY be, une application française, propose des cours de yoga, de pilates ou de méditation en groupe pour 9,90 euros. Si ces séances sont principalement basées à Paris, elles commencent à s'exporter en dehors de la capitale.

La salle de sport

Indémodable, la salle de sport est pensée pour et par les sportifs. Ce type d'infrastructure propose des activités diverses et du matériel adapté pour toutes les activités physiques. Pour les débutants désireux d'être autonome, il est important de se fixer un programme réfléchi avant de commencer l'entraînement. Le personnel de votre salle devrait pouvoir vous conseiller sur les machines à utiliser suivant vos objectifs.



Avant de vous inscrire définitivement, pensez à effectuer un essai dans la salle de votre choix, nombre d'entre elles proposent des découvertes gratuites. Les abonnements se situent généralement entre 30 et 50 euros par mois pour les salles "classiques", comme Fitness Park, Liberty Gym ou l'Orange Bleue.



Certaines, plus low-cost, comme NeoNess, proposent des forfaits à partir de 10 euros mensuels. Encore une fois, l'offre est extrêmement fournie et des sites comparatifs comme masalledesport.fr peuvent vous aiguiller, selon vos besoins.

Le running

Une paire de basket suffit pour se lancer. Pour les habitants des régions rurales, dépourvues d’infrastructures sportives, la course à pied est un moyen idéal pour s'entretenir. Le footing est bon pour le cœur, l'endurance, et la respiration.



Rien ne vous empêche de coupler votre session de running avec un peu de renforcement musculaire, pour une séance complète de travail sur votre corps. Petit plus de la course en campagne : l'air y est bien moins pollué qu'en ville et donc plus sain pour vos poumons, le trafic est beaucoup moins dense et les paysages sont beaucoup plus agréables à regarder.

Le personal training

Suivi professionnel, rigueur, programme adapté à votre corps, les avantages du personal training, entraînement avec un coach particulier, sont nombreux. Ce dernier peut même vous apporter ce petit surplus de motivation nécessaire pour faire rentrer le sport dans la liste de vos habitudes. "Quand on a rendez-vous avec quelqu'un, on a plus de motivation que quand on est tout seul", affirme Nicolas Toutain, coach sportif professionnel.



Pour une personne qui n'a jamais vraiment fait d'exercices physiques, le coach peut vous donner des outils et des conseils pour mieux travailler. "C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur sur une pratique. C'est très dur de s'autoévaluer [...] de voir si on est bien placé, comment on exécute le mouvement", confirme Nicolas Toutain pour RTL.fr. "Avec un coach, on construit des repères visuels et sensoriels", continue-t-il.



Une bonne manière de ne pas prendre de mauvaises habitudes et d'éviter les blessures. Seul bémol, le prix. Pour une séance d'une heure, comptez en moyenne une cinquantaine d'euros.



Il existe aussi du coaching personnalisé en ligne, tel que YoFitness. Un professionnel vous envoie des conseils sportifs et nutritifs, ainsi que des séries d'exercices à réaliser chez vous, ou dans une salle de sport. Comptez à peu près 20 euros par mois pour ce type de service, même s'il existe plusieurs gammes de prix.