publié le 31/01/2019 à 12:07

Il existe de petits exercices d'une simplicité confondante qui permettent de prendre conscience de son corps et de ses pensées, et ce faisant, de conduire au lâcher-prise mental et musculaire.



Pour commencer, il faut se mettre en condition et se couper de toute distraction et source de stress. Éteignez les portables, la télé, éloignez les enfants et enfilez des vêtements chauds et confortables. Installez-vous dans une pièce calme, dans la semi-obscurité et adaptez la température, afin de vous sentir à l'aise.



Pour la posture, deux positions sont possibles. L'une assise sur un fauteuil, les bras sur les accoudoirs et la nuque bien calée. L'autre allongée, les bras le long du corps, la tête à peine soutenue, couvert, si besoin, d'une légère couverture.

Concentrez-vous sur votre respiration et votre corps

Une fois que vous serez correctement installé, le premier exercice peut débuter. Respirez, fermez les paupières et concentrez-vous sur votre souffle. Ecoutez votre respiration, savourez-en le son, chaque détail, puis inspirez et expirez lentement, profondément. Cette méthode détend le corps automatiquement.



Quant à vos pensées, elles doivent être focalisées sur les mouvements effectués. Un par un, contractez vos muscles, en commençant par les pieds et remontant jusqu'à la tête. L'un après l'autre, relâchez-les tout en prenant conscience de chacun d'eux.



Faites le plein de pensées positives

Un autre exercice consiste à "se remplir de bonheur". Profitez de ces séances de relaxation pour visualiser les choses qui vous font du bien. Un bouquet de fleurs, le bruit des vagues, un sourire, n'hésitez pas à cumuler les visions agréables. Ces exercices peuvent sembler désuets et convenus, mais pourtant ils excellent pour vous reconnecter à votre intériorité.

Un rendez-vous avec soi-même

Ces exercices sont à effectuer de préférence le matin ou en début de soirée, avant de passer à table. Le tout pendant dix minutes minimum, jusqu'à une heure selon vos disponibilités. Sachant que plus vous prendrez votre temps, plus vous en sentirez les effets.



Inutile de dépenser une fortune dans un équipement particulier ou de vous abonner à la salle de sport, ces séances sont entièrement gratuites et peuvent être réalisées seuls.