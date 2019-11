publié le 12/11/2019 à 06:02

L'hiver n'est pas encore là et pourtant, les températures pourraient le laisser croire. Un coup de froid s'abat actuellement sur tout le pays, et va se prolonger jusqu'au dimanche 17 novembre au minimum. La Chaîne Météo tient à préciser qu'il ne s'agit cependant pas d'une "vague de froid" mais seulement d'"un coup de froid".

"La période de temps froid que nous allons connaître est tout à fait normale pour une mi-novembre : il s'agira simplement de la première période de temps froid de cet automne", expliquent nos confrères. "On parle de vague de froid lorsque l'épisode dure au moins deux jours et que les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée", ajoute de son côté Météo France.

Concrètement, sur l'ensemble de la semaine, les températures minimales seront comprises entre -2 et 7 degrés du Nord au Sud, jusqu'à 10 degrés près de la Méditerranée tandis que l'après-midi, les maximales évolueront de 5 à 8 degrés dans l'Est, de 9 à 11 degrés en allant vers l'Atlantique et 12 à 13 degrés en moyenne autour de la Méditerranée.

Des températures dignes d'un mois de janvier

Dans plusieurs régions, entre jeudi 14 et samedi 16, les températures seront similaires à celle d'un mois de janvier, qui est généralement le mois le plus froid de l'année. France Bleu évoque de son côté des risques de fortes pluies et des vents violents dans l'Ouest, voire des risques d'inondation dans le Sud-Ouest et les régions autour de la Méditerranée.

De jeudi à samedi prochain, il fera plus #froid qu'en janvier (pour les températures maximales) sur toute la #France. Il faudra s'habiller chaudement ! pic.twitter.com/WfT2pkd5Nz — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 10, 2019