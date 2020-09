publié le 29/09/2020 à 11:15

C’est aujourd’hui la journée mondiale du cœur. Organe vital s’il en est. Organe dont il convient de prendre soin. J’ai déjà eu l’occasion de vous détailler les 5 fondamentaux à respecter pour chouchouter votre cœur. Je les rappelle : manger équilibré, ne pas fumer, limiter l’alcool, limiter le stress, et faire du sport.

C’est d’ailleurs sur ce dernier point que je vais m’attarder ce matin en me faisant l’écho des 10 règles d’or que le sportif, qu’il soit occasionnel ou régulier, doit observer pour éloigner le danger. Règles d’or, qui, soit dit en passant, sont édictées par les cardiologues du sport.

Première règle, je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement anormal à l’effort. Deuxième règle, je signale également toute palpitation cardiaque qui survient pendant ou juste après l’effort. Troisième règle, même chose en cas de malaise.

Attention aux chaleurs extrêmes

Ces trois règles sont fondamentales. Chaque année en France, plusieurs centaines de personnes s’écroulent en faisant du sport et dans plus de la moitié des cas, on s’aperçoit qu’on aurait pu éviter l’accident ou, a minima, se douter qu’il allait survenir si les victimes avaient tenu compte de ces règles.

Quatrième règle, je m’impose un échauffement et, surtout, une récupération de 10 minutes lors de mes activités sportives. Pourquoi la récupération ? Parce que l’arrêt brutal d’une activité intense majore le risque.

Cinquième règle, je m’hydrate correctement pour éloigner le risque cardiovasculaire. Quelques gorgées d’eau toutes les demi-heures, c’est parfait pendant l’effort. Et bien sûr, on boit avant et après la séance de sport.

Sixième règle, j’évite les activités intenses à partir de moins 5 degrés et au-dessus de 30 degrés. Le froid et la chaleur, c’est une chose et son contraire, mais quand il s’agit de vous coller une angine de poitrine, ils répondent tous les deux "présent" ! Mais parfois, température extrême ou pas, on s’abstient quand même. En effet, s’il y a un pic de pollution le jour où vous faites du sport, il faut reporter votre séance.

La cigarette, ennemi constant

Septième règle, donc, je ne fume jamais deux heures avant ou après avoir fait du sport. Au repos, le tabac c’est déjà une calamité. Mais si vous combinez ça avec l’effort physique, vous bousillez carrément vos coronaires.



Huitième règle, je ne consomme jamais de substances dopantes et j’évite l’automédication en général. Cela va sans dire mais mieux en le disant quand on sait ce qui peut circuler dans certaines salles de sport ou parmi les sportifs du dimanche.



Neuvième règle, je ne fais pas de sport intense en cas de fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal. Sinon, je m’expose à une myocardite et ça peut être fatal. Et enfin, dixième règle, le bilan médical.



Toute personne qui se remet au sport doit en effet en passer par un bilan médical. Pour les hommes, ce bilan s’impose à partir de 35 ans. Et pour les femmes, à partir de 45 ans. Vous aurez noté que les choses sont un peu plus contraignantes pour les hommes que pour les femmes.