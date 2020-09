Arthrose : les conseils de Michel Cymes pour soulager la douleur

publié le 25/09/2020 à 10:19

C'est un mal qui touche 10 millions de Français, l’arthrose. Et pour vivre avec, il existe des solutions pour se faciliter la vie. Parce qu’en marge des solutions médicamenteuses (qui vont des antalgiques aux injections en passant par les gels ou les patchs) et des solutions non-médicamenteuses (je pense notamment à la kinésithérapie), je ne voudrais pas que vous passiez à côté de toutes les astuces ergonomiques imaginées par les "Géo Trouvetou" qui mettent à votre disposition des objets qui font du bien.

Parfois, le soulagement passe par un bon équipement et c’est une piste à ne pas éluder. Prenez la chambre à coucher. Si vous avez de l’arthrose et que votre lit est trop bas, ça vous complique la vie. La solution est évidente : il faut surélever le lit. Tout simplement. Et pour ça, il existe des cales en caoutchouc où l’on insère le pied du lit. Vous les trouverez sur des sites spécialisés. Facile, pas cher, utile.

La bonne hauteur, c’est celle qui vous permet de vous assoir sur le lit en ayant les jambes à angle droit avec le buste. Les pieds doivent bien sûr reposer sur le sol et les genoux être plus bas que les hanches" Les cales en caoutchouc, en fonction du modèle, vous permettront d’y arriver.

La porte de baignoire étanche, efficace mais coûteuse

Tant que nous y sommes, baladons-nous dans la maison. On va faire un tour dans la salle de bains ? Là encore, on dispose d’astuces utiles. D’abord la planche de bain pivotante. Pour quelques dizaines d’euros, vous n’aurez plus à enjamber la baignoire. Par ailleurs, si vous souffrez dès que vous tentez d’atteindre vos pieds pour les savonner, pensez à la brosse à long manche.

Après, il existe d’autres solutions, mais plus coûteuses. Si vous tenez à votre baignoire, offrez-vous un modèle à porte étanche. Vous pouvez aussi la faire découper puis y intégrer cette fameuse porte étanche. Et ça coûte cher. Plusieurs milliers d’euros.

Vous pouvez toujours sonder votre complémentaire santé ou votre conseil départemental qui propose, sous certaines conditions, des allocations, mais ça reste cher. Du coup, je préfère vous parler de la salle à manger et des coussins-cales triangulaires.

Des coussins pour la salle à manger

Ce sont des coussins carrés mais dont une extrémité est plus épaisse que l’autre. Ce qui fait que quand vous les regardez de côté, ils sont triangulaires. La partie la plus épaisse est calée contre le dossier de la chaise, la plus fine à l’endroit où vos genoux se plient. Avec ces coussins, vous avez les fesses légèrement surélevées, ça fait basculer votre bassin et ça soulage votre colonne vertébrale.

Ensuite, dans la cuisine, on ne manque pas d’imagination. Il existe par exemple des couteaux avec le manche en forme de "L". Ils demandent moins d’effort dans l’utilisation. Si vous collectionnez les casseroles, optez pour des modèles à 2 anses plutôt que pour les modèles à manche unique.

Et puis d’une manière générale, tout ce qui permet de grossir ce qui se prend dans la main, qu’il s’agisse de la queue de la poêle, des couverts, des brosses, du balai ou de je ne sais quoi est bon à prendre. Il suffit d’entourer l’ustensile de gaine d’isolation pour tuyaux.

Enfin la vaisselle : plutôt en plastic qu’en verre. Parce que le plastic, c’est moins lourd que le verre. C'est moins écolo, c'est vrai. Mais je ne peux pas être partout.