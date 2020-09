Michel Cymes nous dit ce qu'il faut savoir sur les droits des mineurs et leur santé

publié le 23/09/2020 à 11:21

Les mineurs peuvent parfois se demander ce qu'ils ont le droit de faire, ou non, par rapport à leur santé, et ce que leurs parents peuvent leur interdire ou leur imposer.

Si vous avez moins de 18 ans et que vous vous demandez par exemple si vous avez le droit de consulter un médecin. La réponse est oui. Vous pouvez bénéficier d’un examen médical confidentiel. Là où ça peut se compliquer, c’est quand vous devez prendre des médicaments. Le médecin qui vous les prescrit doit s’assurer que vous êtes accompagné d’une personne majeure. Cependant, cette personne ne doit pas forcément être papa ou maman.



Un mineur peut-il se faire opérer sans avertir ses parents ? Non car une opération, c’est ce qu’on appelle un acte "non usuel". Autrement dit quelque chose d’exceptionnel. Et dans ce cas, l’autorité parentale s’exerce à plein. Il faut l’accord du père et l’accord de la mère. Sauf bien sûr, en cas d’urgence. Là, c’est le médecin qui prend ses responsabilités.

Les parents ne peuvent pas empêcher une jeune fille mineure de prendre une contraception. Il n'y a a aucun véto parental possible. Et, à l’inverse, aucun besoin d’accord parental. Consultation gratuite et confidentielle. La loi vous est très favorable si vous êtes mineure.



Anonymat et gratuité également si vous voulez faire un test de dépistage d’infection sexuellement transmissible. Et par ailleurs, le résultat du test, quel qu’il soit, ne sera pas connu de vos parents si vous ne souhaitez pas qu’il le soit. C’est au médecin de trouver une solution pour que vos parents restent en dehors de l’affaire si vous devez suivre des soins.

Des parents peuvent-ils obliger leur fille mineure à avorter ?

Concernant l'avortement aussi les parents ne peuvent en rien obliger leur fille. Si vous êtes mineure et enceinte, ils ne peuvent pas vous obliger à avorter. Et si vous voulez avorter et que vos parents ne sont pas d’accord, il suffit de vous faire accompagner dans cette démarche par une personne adulte que vous aurez choisie.

En revanche, pour les tatouages et piercings, les parents ont leur mot à dire. Il faut même qu’ils signent une autorisation écrite. De plus, le code de Santé publique exige que cette autorisation soit conservée pendant au moins trois ans.

Enfin, pour l'alcool et les cigarettes, les parents ont tout à fait le droit d'imposer une interdiction à leur enfant mineur. Pour la simple et bonne raison que la loi les oblige à protéger et préserver la santé de leur progéniture. Donc, en théorie, ni alcool, ni tabac, ni même vapotage avant 18 ans.

À noter qu'il existe un site Internet qui répond à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes sur la santé et la sexualité : il s'appelle "Fil santé jeunes". Le numéro vert est le suivant : 0.800.235.236.