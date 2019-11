publié le 04/11/2019 à 11:41

Aujourd’hui, 1er novembre, commence le "mois sans tabac". L’objectif, vous l’avez compris, c’est d’arrêter de fumer. Et pour vous convaincre de son intérêt, je vais faire quelque chose que je rechigne à faire en général. Mais là, pardonnez-moi, vous ne me donnez pas le choix. Je vais vous faire peur. Je vais vous faire peur parce que je vais vous dire la vérité et que la vérité fait peur.

La vérité, c’est que chaque année, en France, 75.000 personnes meurent des suites d’une maladie liée au tabac. Vous voyez le Stade de France quand il est plein ? Eh bien, 75.000 personnes, c’est ça : un Stade de France.

Le fait de fumer augmente spectaculairement le risque de développer une maladie cardio-vasculaire ou un cancer. Et là, vous avez le choix : le poumon (qui se taille bien sûr la part du lion), la gorge ou les voies digestives… Si, en outre, vous êtes asthmatique ou diabétique, vous hypothéquez un peu plus vos chances de vivre mieux et plus longtemps.

Il n’est jamais trop tard pour arrêter. On sait que l’espérance de vie d’un fumeur redevient équivalente à celle d’un nom fumeur 10 à 15 ans après qu’il a arrêté de fumer. Je le dis à ceux qui ont 30, 40, 50 ans. Il n’est pas trop tard. Vous pouvez vous refaire des poumons, de vrais poumons. Et comme il ne faut pas être exclusivement négatif, j’ai gardé le meilleur pour la fin.

Tout ce que vous allez y gagner

- Vous allez retrouver votre souffle.

- Vous allez retrouver l’envie de bouger, de faire du sport.

- Vous allez vous inscrire dans un cercle vertueux où votre alimentation changera, où votre goût ressuscitera.

- Votre énergie sera décuplée.

- Vous serez moins fatigué, vous dormirez mieux, vous ne vous réveillerez plus avec l’impression d’avoir un sac de plâtre dans la gorge.

- Vos habits et votre maison ne baigneront plus dans cette odeur de tabac froid à laquelle vous ne prêtez même plus attention à l’inverse de vos proches.

- Votre sourire sera celui d’une star, fini l’haleine de phacochère, fini le visage de parchemin.

- Et en plus, vous allez gagner des sous.

Plus précisément, vous allez faire des économies. Si vous êtes actuellement à un paquet par jour, j’ai fait mon petit calcul. En arrêtant de fumer aujourd’hui, vous disposerez de 200 euros de pouvoir d’achat supplémentaire à la fin du mois. 1.400 euros dans un an… Ce sera votre prime de fin d’année. Que vous vous serez octroyé tout seul, sans attendre que votre employeur n'y pense.

Par où commencer ?

Vous prenez votre téléphone, là, maintenant, et vous composez le 39 89. Vous serez en ligne avec un tabacologue. L’appel est gratuit. Vous qui fumez, appelez. Maintenant. Sans attendre la fin de la Matinale de RTL. Le premier jour du reste de votre vie commence aujourd’hui.