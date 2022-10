Symptômes persistants après une infection au Covid-19, l'affection post-Covid-19, ou Covid long, n'a pas fini de livrer ses secrets. Selon une étude de Santé publique France réalisée au printemps 2022 - auprès de 27 537 personnes de 18 ans et plus - et publiée en juillet, 30% des adultes ayant été infectés par le Covid-19 seraient atteints d'un Covid long. En février 2021, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) soulignait pour sa part qu'une personne sur dix serait concernée.

Quels que soient les chiffres avancés, le facteur psychologique semble être déterminant. C'est du moins ce qu'indique une nouvelle étude de la revue scientifique JAMA Psychiatry. D'après les conclusions des chercheurs, rendues publiques le 7 septembre, avoir une mauvaise santé mentale multiplierait les chances de développer un Covid-long. Plus précisément, les résultats pointent le stress, l'anxiété, la dépression ou encore la solitude comme des facteurs aggravants.

Les recherches, relayées par Slate, ont été menées sur un échantillon de 3.000 infirmiers atteints du Covid-19 en avril 2020. Il est apparu aux auteurs que les personnes en état de fragilité psychique étaient 30 à 50% plus susceptibles de souffrir de symptômes persistants post-infection.

Des facteurs que les spécialistes impliqués dans l'étude estiment "plus prédictifs de la durée d'une infection au Covid que les comorbidités physiques comme les antécédents d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie, d'asthme et de cancer".

Les chercheurs ont ainsi mis en évidence l'importance de ne pas négliger sa santé mentale : "Ces résultats renforcent la nécessité de sensibiliser davantage le public à l'importance de la santé mentale et d'offrir des soins aux personnes qui en ont besoin", a précisé Andrea Roberts, spécialiste en neuroépidémiologie à l'Université de Harvard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info