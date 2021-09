Covid long : des pistes sérieuses pour soulager les symptômes

Dans le service d’infectiologie du docteur Robineau, à l’hôpital de Tourcoing, la vague Covid a tout emporté. Comme partout ailleurs dans le monde. Dès l’arrivée des premiers patients, en mars 2020, le docteur et son équipe ont dû s’adapter à cette pathologie nouvelle et encore mystérieuse. Et puis... il y a eu l’irruption des "patients Covid Long".

Leur profil ? Atteints du Covid 19, ils n'ont pas réussi à remonter la pente et présentent des symptômes persistants plusieurs semaines, voire plusieurs mois après leur infection initiale. À l'époque, les médecins sont débordés et encore très désemparés face à cet afflux de patients qui ont du mal à guérir, sont épuisés, présentent des troubles de la concentration, de l’odorat, et souvent des difficultés à respirer.



Dans la première partie de cet épisode de Symptômes consacré au Covid long, le docteur Olivier Robineau nous a expliqué les débuts de cette prise en charge. Que faire quand un patient arrive avec une foule de symptômes et rien de visible aux examens ? Au bout de quelques mois, le docteur et son équipe ont trouvé des pistes pour soulager leurs patients. La rééducation ventilatoire, notamment, permet de réapprendre à respirer et soulage de nombreux symptômes.



Dans ce second épisode, le docteur Olivier Robineau tire le bilan de cette année où il a pris en charge de nombreux patients Covid long à la consultation dédiée ouverte à l’hôpital de Tourcoing. Un bilan plutôt positif, notamment grâce à diverses rééducations mais aussi à la prévention car les patients viennent plus vite consulter qu'au début, ce qui a un impact sur l'évolution de leur état de santé.

L'espoir de guérir en 1 an

"J'espère que les patients vont très vite s'améliorer et que la grande majorité des patients n'auront plus de symptômes à 1 an de leur infection. Si on espère que cette épidémie va céder d'ici quelques mois, on peut espérer que d'ici un an ou deux, on n'ait plus que les patients très sévères et on espère le moins possible", explique le docteur.

On ignore encore beaucoup de choses sur ce Covid long mais le témoignage du docteur Olivier Robineau nous montre aussi qu’on progresse. Les autorités sanitaires du monde entier prennent le sujet au sérieux. Selon une étude citée par l’Organisation Mondiale de la santé, 30% des personnes infectées ont des symptômes qui durent au-delà de 9 mois. Même les jeunes adultes et les enfants ne souffrant pas d’autre pathologie sont concernés, précise l’OMS.

>> Symptômes est un podcast qui vous emmène dans le cabinet d’un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Grâce à leurs intuitions parfois déterminantes, à leur savoir médical et aux progrès de la recherche, des spécialistes nous racontent comment ils ont mené une enquête pour tenter de guérir leur patient. Un podcast RTL Originals.