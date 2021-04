Coronavirus : quels sont les symptômes du Covid long ?

publié le 10/04/2021 à 07:00

Fatigue, essoufflement, brouillard cérébral, perte d’odorat... Beaucoup de malades de la Covid-19 ressentent des symptômes plusieurs mois après avoir contracté la maladie. Le Covid long touche entre 10 et 30% des malades, selon les études en France. les médecins parlent de Covid long lorsque les symptômes durent au-delà d’un mois. Leur test PCR est négatif et ces malades ne sont plus contagieux.

La Haute autorité de Santé a rédigé une dizaine de fiches à destination des patients et de leurs médecins pour les aider à identifier ces symptômes et à les traiter. Les symptômes les plus fréquents sont une fatigue, des troubles neurologiques (cognitifs, sensoriels, céphalées), des troubles cardio-thoraciques (douleurs et oppressions thoraciques, tachycardie, dyspnée, toux) et des troubles de l’odorat et du goût. Des douleurs, des troubles digestifs et cutanés sont également fréquents.

Le caractère évolutif et fluctuant des symptômes sur plusieurs semaines ou mois génère des interrogations et des inquiétudes pour les patients et les cliniciens. Pour l'instant les données sont encore rares et l'origine inconnue. Une rééducation respiratoire, olfactive ou un réentrainement à l’effort adaptés peuvent être nécessaires.