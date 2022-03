Coronavirus : le gouvernement dévoile un plan de suivi du "Covid long"

Crédit : Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Elles seraient 700.000 en France. Les personnes souffrant d'un "Covid long" vont désormais bénéficier d'un accompagnement spécifique, a annoncé jeudi 17 mars le ministère de la Santé, qui promet un véritable parcours de soin.

Actuellement, les patients ne sont pas toujours aidés. Les médecins rencontrent en effet des difficultés à diagnostiquer cette infection de longue durée et n'ont pas de feuille de route claire pour la prise en charge de ces cas. Le ministère de la Santé veut alors inverser la tendance en lançant d'abord une campagne de communication, à la fois auprès du grand public et des soignants, pour mieux faire connaître la maladie.

Des investissements sont également prévus. Dès le mois d'avril, dix millions d'euros seront alloués à la recherche. Une autre enveloppe de vingt millions d'euros sera ensuite versée à des centres spécifiques situés sur l'ensemble du territoire. Ces financements permettront à ces derniers, dont 130 existent déjà, d'embaucher et de former plus de personnels pour soigner ces nouveaux malades extrêmement nombreux.

Selon les estimations, 10% des adultes et 2 à 5% des enfants ayant contracté le coronavirus souffrent de symptômes persistants, plus de trois mois après leur infection.