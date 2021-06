Covid long : quels sont les symptômes ?

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

Le Covid long, cette forme prolongée du virus, toucherait 1 malade sur 10 avec parfois des impacts importants sur la vie quotidienne. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)a dévoilé une étude le 10 mai dernier sur 1.000 malades qui avaient été hospitalisés. Résultat : 6 mois après leur contamination, 60% d'entre eux sont toujours affectés par au moins un symptôme. Or, on considère que, lorsqu'on a été infecté, les symptômes ne doivent pas durer plus de trois semaines.

Les symptômes du Covid long sont nombreux et divers, propres à chaque malade. Parmi eux : fatigue intense et permanente, gêne respiratoire avec essoufflements, douleurs musculaires et articulaires. Telles sont les manifestations cliniques dont souffrent le plus les patients. Mais il y a aussi les maux de tête, les pertes de goût et d'odorat. Un quart des malades font d'ailleurs état d'au moins trois symptômes six mois après leur sortie d'hôpital.

Les femmes sont les plus touchées par le Covid long. Cette persistance de la maladie est également plus fréquente chez les patients qui ont fait un séjour en réanimation et chez les patients admis à l'hôpital avec déjà plusieurs symptômes. Il y a donc une corrélation avec la sévérité de la maladie.

Dans le podcast Symptômes, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Dans le huitième épisode, le docteur Jérôme Larché témoigne de ses inquiétudes et ses difficultés en évoquant le cas d'une patiente de 42 ans.