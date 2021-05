Coronavirus : 60% des patients hospitalisés sont affectés par le Covid long

publié le 10/05/2021 à 22:15

Le chemin pour se sortir de la Covid est parfois très long, surtout pour les personnes qui développent une forme grave de la maladie. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) vient de dévoiler une étude ce lundi 10 mai pour laquelle un millier de malades ont été suivis. Tous avaient été hospitalisés. Résultat : six mois après leur contamination, 60% d'entre eux sont toujours affectés par au moins un symptôme.

Fatigue intense et permanente, gêne respiratoire avec essoufflements, douleurs musculaires et articulaires. Ce sont les manifestations cliniques dont souffrent le plus les patients. Mais il y a aussi les maux de tête, les pertes de goût et d'odorat. Un quart des malades font d'ailleurs état d'au moins trois symptômes six mois après leur sortie d'hôpital.

Pour cette catégorie, cette persistance est liée à plusieurs facteurs : le fait d'être une femme. Elles sont plus nombreuses que les hommes à souffrir de ce Covid long. Cette persistance est également plus fréquente chez les patients qui ont fait un séjour en réanimation et chez les patients admis à l'hôpital avec déjà plusieurs symptômes. Il y a donc une corrélation avec la sévérité de la maladie.

Autre enseignement de cette étude, parmi les patients qui exerçaient une activité professionnelle au moment de leur infection, un tiers n'a pas réussi à reprendre le travail six mois plus tard.